Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Zigarettenautomat gesprengt - Zeugen gesucht

Worms-Leiselheim (ots)

Am Freitagmorgen wurde durch bislang unbekannte Täter ein Zigarettenautomat in der Albert-Schweitzer-Straße gesprengt. Gegen 05:50 Uhr hörte eine Anwohnerin einen lauten Knall und nahm zwei dunkel gekleidete Personen wahr. Diese flüchteten zu Fuß in Richtung Sportplatz. Eine nähere Beschreibung liegt bislang nicht vor. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten die Personen nicht mehr festgestellt werden. Nach erster Einschätzung erbeuteten die Täter Zigaretten und Bargeld in noch unbekannter Menge/ Höhe.

Die Wormser Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer um die beschriebene Tatzeit in verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

