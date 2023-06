POL-PDNR: Verkehrsunfall mit vier Verletzten

Linz am Rhein (ots) - Am 17.06.2023 wurde hiesiger Dienststelle gegen 19:30 Uhr ein Randalierer im Bereich des Burgplatzes in Linz gemeldet. Der Mann hatte Flaschen und Müll wahllos und ziellos durch die Gegend geworfen. Im Rahmen der Kontrolle durch die Polizeibeamten beruhigte sich der Störer zunehmend. Er erhielt einen Platzverweis für den Bereich. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz Telefon: 02644-943-0 ...

