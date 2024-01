Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Brand eines Lastkraftwagens

Worms (ots)

Am Abend des 26.01.2024 gegen 22 Uhr wird durch aufmerksame Zeugen der Brand eines Lastkraftwagens auf einem Parkplatz in der Amthofstraße in Worms-Pfeddersheim gemeldet. Vor Ort stellen Kräfte der Polizei und Feuerwehr fest, dass die Plane des Lastkraftwagens brennt. Das Feuer kann durch die Feuerwehr gelöscht werden, bevor es auf das gesamte Fahrzeug übergreifen kann. Dementsprechend entstand dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr lediglich an der Plane Sachschaden in einer geschätzten Höhe von 500 Euro.

Die Brandursache ist aktuell noch ungeklärt und Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen. Die Polizei bittet daher Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Worms unter der Telefonnummer 06241 - 852 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell