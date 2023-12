Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 231204.1 Kiel: Präventionsveranstaltung der Polizeidirektion Kiel

Kiel (ots)

Am Mittwoch, 06.12.23, informieren die Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Hassee gemeinsam mit Beamtinnen und Beamten des Präventions-Sachgebietes die Bevölkerung zum Thema Taschendiebstahl. Im Zeitraum von 10-16 Uhr stehen die Polizeibeamtinnen und Beamten den Besuchern des Citti-Parks Kiel mit Rat und Tat an einem Infostand zur Seite, freuen sich über Gespräche und geben Sicherheitstipps.

Medien werden gebeten, den Termin anzukündigen und sind herzlich eingeladen, die Veranstaltung zu besuchen.

Gerade jetzt zur Weihnachtszeit ist der Andrang auf den Weihnachtsmärkten und in den Geschäften groß. Hier bieten sich für Taschendiebe optimale Gelegenheiten. Im Gedränge kann es dann schnell passieren: Die Geldbörse ist weg!

Aus diesem Grunde werden die Beamtinnen und Beamten auch in den kommenden Wochen verstärkt Präsenz zeigen.

Die Polizei weist erneut darauf hin, dass Wertgegenstände stets dicht am Körper getragen werden sollten. Taschen sollten immer geschlossen sein und mit der Verschlussseite zum Körper getragen werden. Sowohl Wertgegenstände, wie auch Taschen, sollten niemals unbeaufsichtigt sein. Seien Sie wachsam im Gedränge und seien sie misstrauisch, wenn fremde Personen Ihnen in scheinbar freundlicher Weise zu nahe kommen. Bewahren Sie EC-Karte und dazugehörige PIN niemals am gleichen Ort auf. Tragen Sie nur so viel Bargeld bei sich, wie Sie benötigen.

Sollte es zu einem Diebstahl kommen, erstatten Sie umgehend Anzeige. Sperren Sie Ihre EC- und Kreditkarten sowie SIM-Karten von Mobiltelefonen. Melden Sie auffällige Beobachtungen dem Polizeiruf 110.

Stephanie Lage

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell