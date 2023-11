POL-KI: 231129.2 Kiel: Polizeiliche Hilfe mal anders

Kiel (ots) - Am Dienstag und Freitag fanden an verschiedenen Orten im Kieler Stadtgebiet Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt auf Radfahrende und Fahrende mit Elektrokleinstfahrzeugen statt. Insgesamt wurden 158 Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Am Dienstag, 21.11.23, in der Zeit von 07:00 bis 13:00 Uhr kontrollierten Polizeikräfte des 4. Polizeireviers Kiel an den ...

mehr