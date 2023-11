Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 231129.1 Kiel

Kreis Plön: Zahlreiche Glätteunfälle in Kiel und dem Kreis Plön

Kiel / Plön (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zu zahlreichen Glätteunfällen im Bereich der Polizeidirektion Kiel. Mit dem einsetzenden Berufsverkehr verzeichnete die Regionalleitstelle Kiel mehr als 63 Unfälle. In der Mehrheit kamen Fahrzeuge durch die glatte und verschneite Fahrbahn von dieser ab und rutschten in den Graben oder in Leitplanken. Auch mehrere Lkw stellten sich quer, so dass teilweise Straßenabschnitte, Bundesstraßen und Autobahnen vorübergehend voll gesperrt werden mussten. Schwer verletzte Personen waren nicht zu verzeichnen, in den meisten Fällen blieb es bei Blechschäden. Bereits am Dienstagabend gegen 23:30 Uhr rutschte ein Verkehrsteilnehmer gegen einen Ampelmast im Kreuzungsbereich der Eckernförder Straße / Olof-Palme-Damm. Der Fahrer blieb unverletzt, die Ampelanlage war aufgrund des Unfalles so beschädigt, dass der Verkehr dort am Morgen durch Polizeibeamte geregelt werden musste.

Die Polizei Kiel appelliert an Fahrzeugführende, grundsätzlich die eigene Geschwindigkeit insbesondere an die Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und Wetterverhältnisse anzupassen.

Stephanie Lage

