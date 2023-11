Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 231127.1 Kiel: Trunkenheitsfahrten und Verkehrsunfallfluchten

Kiel (ots)

Am Wochenende unterzogen Polizeikräfte zwei Männer nach vorangegangenen Verkehrsunfallfluchten unter Alkoholeinfluss polizeilichen Maßnahmen.

Eine Streifenwagenbesatzung des 3. Polizeireviers befuhr am Samstagabend um 18:29 Uhr den Westring in Kiel und bemerkte einen unsicher geführten PKW. Auf Haltesignale der Polizeibeamten reagierte der Fahrer des Honda zunächst nicht. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle nahmen sie Atemalkoholgeruch bei dem 62-jährigen Mann wahr. Auf dem Beifahrersitz befanden sich zudem eine bereits geleerte Flasche Schnaps sowie Weinflaschen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,33 Promille. Zudem stellten die Polizeibeamten frische Lackspuren eines anderen PKW an dem Honda fest. Die Ermittlungen, wo zuvor ein Unfall stattfand, dauern an. Den Führerschein und den Fahrzeugschlüssel nahmen die Polizeibeamten an sich.

Am Sonntagmorgen habe eine Zeugin um 01:15 Uhr im Masurenring einen lauten Knall vor ihrer Wohnung gehört und gesehen, dass ein augenscheinlich betrunkener Mann mit einem BMW gegen ihren geparkten PKW gefahren und in Richtung Pillauer Straße weggelaufen sei. Eingesetzte Polizeikräfte des 4. Polizeireviers trafen den 47-jährigen Mann nahe des Tatorts an und stellten starke, alkoholbedingte Ausfallerscheinungen bei ihm fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,24 Promille. Auch seinen Führerschein beschlagnahmten die Polizisten.

Beiden Männern entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Außerdem erwartet sie ein Ermittlungsverfahren wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Pauline Vogler

