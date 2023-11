POL-KI: 231123.1 Kiel: Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nach versuchtem Tötungsdelikt

Mönkeberg / Kiel (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel Die Polizei nahm in der Nacht von Montag auf Dienstag zwei Tatverdächtige fest, die zuvor in eine Mönkeberger Tankstelle eingebrochen sein sollen. Der mutmaßliche Haupttäter kam heute in Untersuchungshaft. Polizisten des 4. Reviers stoppten kurz vor 03 ...

mehr