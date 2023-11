Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 231122.3 Mönkeberg

Kiel: Tatverdächtiger nach Einbruch in U-Haft

Mönkeberg / Kiel (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Die Polizei nahm in der Nacht von Montag auf Dienstag zwei Tatverdächtige fest, die zuvor in eine Mönkeberger Tankstelle eingebrochen sein sollen. Der mutmaßliche Haupttäter kam heute in Untersuchungshaft.

Polizisten des 4. Reviers stoppten kurz vor 03 Uhr in Gaarden den Wagen, in dem sich die Tatverdächtigen befanden und nahmen sie vorläufig fest. Kurz zuvor hatte sich ein Zeuge über 110 bei der Polizei gemeldet und berichtet, dass zwei Personen in eine Tankstelle im Heikendorfer Weg in Mönkeberg eingebrochen und anschließend mit einem Auto geflüchtet sein sollen. Die Einsatzleitstelle setzte zahlreiche Streifenwagen zur Fahndung ein, die letztlich in der Pickertstraße zum Erfolg führte. Beide kamen ins Polizeigewahrsam.

Im Wagen stellten die Polizisten Einbruchswerkzeug und das mutmaßliche Diebesgut sicher. Bei darauffolgenden Wohnungsdurchsuchungen der 28 und 22 Jahre alten Tatverdächtigen fanden sie darüber hinaus mögliche Beweismittel, die mit anderen Taten in Zusammenhang stehen könnten.

Während der 22-Jährige Dienstagnachmittag mangels Haftgründen wieder auf freien Fuß kam, erfolgte Mittwochvormittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel die Vorführung des 28-Jährigen beim Kieler Amtsgericht. Die Richterin folgte dem Antrag und erließ Untersuchungshaftbefehl. Der Mann kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Beide werden sich in einem Gerichtsverfahren wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall verantworten müssen. Ob sie auch für weitere Taten, darunter Raubüberfälle und Einbrüche, in Frage kommen, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei.

Axel Bieler / Staatsanwaltschaft Kiel

Matthias Arends / Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell