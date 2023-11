Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 231124.2 Kiel: Verkehrskontrollen im Kieler Stadtgebiet

Kiel (ots)

Am Dienstag und Freitag fanden an verschiedenen Orten im Kieler Stadtgebiet Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt auf Radfahrende und Fahrende mit Elektrokleinstfahrzeugen statt. Insgesamt wurden 158 Verkehrsteilnehmer kontrolliert.

Am Dienstag, 21.11.23, in der Zeit von 07:00 bis 13:00 Uhr kontrollierten Polizeikräfte des 4. Polizeireviers Kiel an den drei Kontrollorten Hörnbrücke, Karlstal / Schulstraße und an der Schwentinebrücke insgesamt 81 Radfahrende. Hiervon waren 64 mit konventionellen Fahrrädern unterwegs, 12 mit Pedelecs und fünf mit Elektrokleinstfahrzeugen. Insgesamt wurden vier Regelverstöße festgestellt, hierunter zweimal ein Rotlichverstoß, einmal Nichtbeachtung der Verkehrsflächennutzung und einmal wegen technischer Mängel.

Am heutigen Freitag zwischen 08:00 Uhr und 11:00 Uhr führten Einsatzkräfte des 2. Polizeireviers Kiel eine weitere Kontrolle am Kieler Hauptbahnhof / Hörnbrücke und vor dem neuen Rathaus an der Andreas-Gayk-Straße durch. Hier wurde gegen 18 Fahrradfahrer eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. Zudem bemängelten die Einsatzkräfte bei 15 Verkehrsteilnehmern defekte oder nicht vorhandene Fahrradteile. Ferner wurde eine Strafanzeige gefertigt, da ein E-Scooter-Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Insgesamt fiel auch bei diesen Kontrollen erneut auf, dass der überwiegende Teil der Fahrräder in einem sehr guten Zustand war. Viele Radfahrerinnen und Radfahrer trugen einen Fahrradhelm und zusätzlich eine Warnweste, um auch in der Dunkelheit besser gesehen zu werden.

Auch wurde eine positive Resonanz auf die verstärkten Fahrradkontrollen durch die Einsatzkräfte aus der Bevölkerung wahrgenommen.

Die Dienststellen der Polizeidirektion Kiel werden auch in Zukunft gleichartige Kontrollen im Rahmen der Verkehrssicherheitsinitiative zur Bekämpfung von Unfällen unter Beteiligung von Radfahrenden durchführen.

Stephanie Lage

