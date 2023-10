Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrt missachtet

Weimar (ots)

Am Donnerstagmorgen befuhr eine 59jährige Ford-Fahrerin die Jenaer Straße in Umpferstedt, aus Fahrtrichtung Jena kommend und beabsichtigte an der Ampelkreuzung nach links auf die B87 in Richtung Mellingen zu fahren. Zeitgleich befuhr ein 57jähriger mit seinem Transporter die Jenaer Straße, aus entgegengesetzter Richtung kommend und beabsichtigte an der Ampelkreuzung nach rechts auf die B87 in Fahrtrichtung Mellingen zu fahren. Hierbei missachtete der Transporter-Fahrer das Stoppschild und kollidierte mit dem Ford. Verletzt wurde niemand. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch nicht bezifferbarer Höhe, sie waren beide nicht mehr fahrbereit.

