LPI-J: Wände der Marktpassage beschmiert

Apolda (ots) - In dem Zeitraum vom 25.10.2023 nachmittags bis 26.10.2023 morgens, wurden in Apolda, in der Weimarischen Straße, einem 28-Jährigen zwei Autoreifen zerstochen. Mit einem unbekannten, spitzen Gegenstand wurden die zwei Reifen des Pkw beschädigt und der Verursacher flüchtete in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von ca. 400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Apolda unter: Tel.: 03644/541- 0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

