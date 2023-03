POL-KI: 230328.7 Kiel: Elfjährige wohlbehalten angetroffen (Folgemeldung zu 230327.2)

Preetz (ots) - Samstagnachmittag kam es in Preetz zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Da sich die Angaben der Beteiligten teils deutlich unterscheiden, sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen. Als Preetzer Polizeibeamte gegen 17:25 Uhr am Einsatzort an der Einmündung An der Mühlenau / Mühlenstraße ankamen, trafen sie auf insgesamt vier ...

mehr