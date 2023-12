POL-KI: 231201.1 Kiel: Verursacher und Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Kiel / Plön (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zu zahlreichen Glätteunfällen im Bereich der Polizeidirektion Kiel. Mit dem einsetzenden Berufsverkehr verzeichnete die Regionalleitstelle Kiel mehr als 63 Unfälle. In der Mehrheit kamen Fahrzeuge durch die glatte und verschneite Fahrbahn von dieser ab und rutschten in den Graben oder in Leitplanken. ...

