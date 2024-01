POL-MI: Unbekannter überfällt Modegeschäft

Porta Westfalica (ots) - (SN) Zu einem Einbruch in einen Rohbau ist es in der Zeit von Sonntag, 17 Uhr bis Mittwoch, 12 Uhr in Porta Westfalica-Eisbergen gekommen. Den Erkenntnissen zufolge suchten Unbekannte das in der Straße Bruchhof gelegene Grundstück auf und brachen eine Kellertür auf. Aus dem Inneren des Gebäudes entwendete man schließlich diverse Elektrowerkzeuge. Hinweise zu den Dieben bitte an die Polizei ...

