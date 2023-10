Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Versuchter sexueller Übergriff - Täter gesucht

Heidekreis (ots)

19.10. / Versuchter sexueller Übergriff - Täter gesucht

Schneverdingen: Bereits am 08.10.2023 kam es in einem Alten- und Pflegeheim in der Nordstraße zu einem versuchten sexuellen Übergriff auf eine 81-jährige Bewohnerin. Der bislang unbekannte Täter gelang am Tattag um circa 06:35 Uhr über eine geöffnete Balkontür in das Zimmer des Opfers, konnte von ihm aber in die Flucht getrieben werden. Der männliche Täter wird wie folgt beschrieben:

- ca. 1,65 m - schmächtig - große schwarze Augen - dünne Hände - Bekleidung: grün-bläulicher Ganzkörperanzug, eine Art Morphsuit mit einem weißen Streifen auf Arm oder Brust - Sprache: hochdeutsch ohne Akzent

Hinweise zur Tat oder zum Täter nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

