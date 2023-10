Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Gericht erlässt Haftbefehl; Buchholz/Aller: Erneuter Brand im Kindergarten; Soltau: Geldbörse entwendet; Soltau: Stoßstange auf Autobahn verloren.

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 18.10.2023 Nr. 1

17.10./ Gericht erlässt Haftbefehl

Bad Fallingbostel: Nachdem am Montagabend (16.10.2023) gegen 18:00 Uhr ein 23-jähriger Mann schwer verletzt vor einem Mehrfamilienhaus im Holunderweg angetroffen worden war (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59460/5627987), richten sich die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Verden und Polizeiinspektion Heidekreis gegen einen 64-jährigen Mann. Gegen ihn ist gestern (17.10.2023) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Verden durch den Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Verden Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes erlassen worden. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Insgesamt dauern die unter Hochdruck geführten Ermittlungen auch zu den Hintergründen an. Weitere Auskünfte können gegenwärtig nicht erteilt werden.

18.10./ Erneuter Brand im Kindergarten

Buchholz/Aller: Nachdem am Dienstagmorgen der Dachstuhl eines Kindergartens in Buchholz/Aller in Brand geriet, musste die Feuerwehr heute in den frühen Morgenstunden, gegen 03:00 Uhr erneut zu einem Feuer in dem Kindergarten ausrücken. Hier stand einer der zuvor betroffenen Gebäudeteile erneut in Brand und konnte durch das Großaufgebot der Feuerwehren gelöscht werden. Die Brandursache konnte vor Ort nicht abschließend geklärt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

17.10./Geldbörse entwendet

Soltau: Unbekannte Diebe entwendeten am Dienstagvormittag in einem Discounter an der Böhmheide die Geldbörse aus der Handtasche einer 59-jährigen Frau.

17.10./Stoßstange auf Autobahn verloren

Soltau: Ein unbekannter Fahrzeugführer verlor auf der A 7 bei Soltau während der Fahrt die Frontstoßstange an seinem Pkw. Zwei nachfolgende Fahrzeuge überfuhren das auf dem linken Fahrstreifen liegende Fahrzeugteil und beschädigen dadurch ihre Reifen. Der Verursacher setzte seine Fahrt unerkannt fort. Der Sachschaden wird auf 800 Euro geschätzt.

