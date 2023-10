Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Kraftrad entwendet; Schneverdingen: Kellerfenster aufgehebelt; Soltau: Zwei Pkw das Ziel von Teiledieben; Buchholz (Aller): Dachstuhl eines Kindergartens brennt

Heidekreis (ots)

16.10. / Kraftrad entwendet

Walsrode: Unbekannte Diebe entwendeten im Zeitraum zwischen Sonntag, 15:00 Uhr, und Montag, 18:00 Uhr, in der Wiesenstraße ein dort abgestelltes silbernes Kleinkraftrad der Marke Tai Golden. Wer Hinweise zum Verbleib des Kraftrades geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Walsrode unter 05161-48640 zu melden.

16.10. / Kellerfenster aufgehebelt

Schneverdingen: Von Sonntag auf Montag drangen unbekannte Einbrecher in ein Wohnhaus in der Schaftrift ein. Hier durchsuchten die Täter die Räume nach Wertsachen. Bisher steht nicht fest, ob sie dabei etwas erbeuteten. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

16.10. / Zwei Pkw das Ziel von Teiledieben

Soltau: Gleich zwei Diebstähle von Autoteilen ereigneten sich von Sonntag auf Montag in Soltau. Aus einem BMW im Hasenwinkel wurde das Lenkrad aus dem Fahrzeuginneren entwendet. Weiterhin montierten die Täter die gesamte vordere Stoßstange ab und entwendeten diese samt Scheinwerfer und Kühlergrill. Ein weiterer Diebstahl ereignete sich im Tannenweg. Auch hier war das Ziel ein Pkw der Marke BMW, aus welchem neben dem Lenkrad auch das Radio, das Navigationssystem mit Bildschirm und Bedienteil ausgebaut und entwendet wurde. Zeugenhinweise zu den Taten nimmt die Polizei Soltau unter 05191-93800 entgegen.

17.10. / Dachstuhl eines Kindergartens brennt

Buchholz (Aller): Am Dienstagmorgen geriet der Dachstuhl eines Kindergartens in Buchholz (Aller) aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Das Feuer konnte durch ein Großaufgebot der Feuerwehr gelöscht werden. Menschen wurden nicht verletzt. Der Schaden wird auf über 200.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell