Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Gilten: Tödlicher Verkehrsunfall

Heidekreis (ots)

18.10. / Tödlicher Verkehrsunfall

Gilten: Am Mittwoch (18.10.2023), um etwa 14:40 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 214, zwischen den Ortschaften Norddrebber und Suderbruch, zu einem tödlichen Verkehrsunfall, bei dem ein Kind tödlich verletzt wurde. Ein Geländewagen mit beladenem Bootsanhänger geriet aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Lkw-Gespann. Der 44-jährige Fahrer des Geländewagens wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Seine 41-jährige Frau, die sich auf dem Beifahrersitz befand, zog sich lebensbedrohliche Verletzungen zu. Der 7-jährige Sohn erlag seinen Verletzungen am Unfallort. Das Ehepaar aus Lehrte wurden zur weiteren medizinischen Versorgung mit Rettungshubschraubern nach Hannover geflogen. Der 60-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Für die mehrstündige Unfallaufnahme wurde die Bundesstraße voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 150.000 Euro.

