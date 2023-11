Coesfeld (ots) - In der Nacht vom 10. auf den 11.11.2023, brachen unbekannte Täter in zwei Einfamilienhäuser auf der Straße "Am Hohen Ufer" in Olfen ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. In beiden Fällen hebelten sie rückwärtig gelegene Fenster auf und gelangten so ins Innere. Angaben zum Diebesgut können noch nicht gemacht werden. Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930. ...

