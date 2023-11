Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Buldern, Weseler Straße/ Mann mit Messer verletzt

Coesfeld (ots)

Ein 21-jähriger Mann aus Dülmen soll seinen 38-jährigen Mitbewohner aus Dülmen mit einem Messer an der Hand verletzt haben. Zeugen riefen am Samstag (11.11.23) gegen 20.45 Uhr die Polizei, weil der alkoholisierte 21-Jährige mit einem Messer in der Hand in Buldern herumlief. Bei ihm befanden sich drei weitere Personen. Eine von ihnen hatte an einer Hand eine Schnittverletzung.

Die Polizisten trafen alle an deren Wohnanschrift an. Mit einem Rettungswagen kam der verletzte 38-Jährige in ein Krankenhaus. Der 21-Jährige musste mit zur Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Er verbrachte die Nacht im Gewahrsam. Die Polizei klärt nun die Hintergründe.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell