POL-MI: Sattelzug von Firmengelände entwendet

Hille (ots) - (SN) Ein Mülltonnen-Brand am Lavelsloher Weg beschäftigt gegenwärtig die Kreispolizeibehörde. Vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse waren zwei Mülltonnen am Dienstagmorgen gegen 4.45 Uhr in Brand geraten. Eine angrenzende Hauswand wurde in Mitleidenschaft gezogen. Ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile konnte durch die umgehend eingeleiteten Löschmaßnahmen des Geschädigten verhindert werden. Zuvor war der Mann offenbar von Nachbarn auf das Feuer ...

