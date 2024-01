POL-PDWO: Widerstand gegen Polizeibeamte

Worms, Scheidtstraße (ots) - Am Freitag, den 26.01.2024 kam es in der Scheidtstraße auf Höhe des Kreuzungsbereiches Scheidtstraße / Klosterstraße in 67547 Worms um 19:48 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und anschließender Unfallflucht. Der 35-jährige Geschädigte befuhr mit seinem PKW die Scheidtstraße aus Richtung Gutleutstraße kommend in ...

mehr