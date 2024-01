Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Ladendiebstahl endet mit Widerstand

Worms (ots)

Eine 36-Jährige hat am Montagmittag nach einem Ladendiebstahl in einem Geschäft für Elektronikartikel in der Schönauer Straße Widerstand gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten geleistet. Gegen 13:45 Uhr wurde ein Ladendetektiv auf die Frau aufmerksam, als diese gewaltsam die elektronische Diebstahlsicherung eines Smartphones entfernte und anschließend in ein naheliegendes Fast-Food-Restaurant flüchtete. Dort konnte sie von dem Ladedetektiv und einem Mitarbeiter des Elektromarktes gestellt werden. Die 36-Jährige versuchte weiter zu flüchten und musste bis zum Eintreffen einer Streife der Wormser Polizei festgehalten werden. Dabei wurde dem Ladendetektiv ins Gesicht gespuckt. Nachdem die Tatverdächtige durch Polizeibeamte vorläufig festgenommen werden konnte, leistete sie beim Transport zur Dienststelle Widerstand und verletzte eine Beamtin durch einen Tritt ans Knie leicht. Darüber hinaus wurden die Beamten mehrfach beleidigt. Die 36-Jährige war augenscheinlich alkoholisiert und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihr wurde daher auf Anordnung eines Ermittlungsrichters eine Blutprobe entnommen. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde die Frau wieder entlassen. Das entwendete Smartphone konnte bei ihr zwischenzeitlich aufgefunden und sichergestellt werden. Sie muss sich nun in gleich mehreren Ermittlungsverfahren wegen Tätlichem Angriff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Beleidigung und Ladendiebstahl verantworten.

