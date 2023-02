Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbrecher in der Malvenstraße

Altenburg (ots)

Die Ermittlungen zum Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Malvenstraße hat seit dem Wochenende die Kriminalpolizei in Altenburg übernommen und sucht nun nach Zeugen. Nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen drangen die Einbrecher am Samstag (18.02.2023), in der Zeit von 18:30 Uhr bis 21:45 Uhr gewaltsam in das Haus ein und verursachten dabei Sachschaden an der Terrassentür. Im Anschluss durchsuchten sie die Räumlichkeiten und stahlen u.a. aufgefundenen Schmuck. Unerkannt gelang den Täter schließlich die Flucht. Haben Sie im genannten Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise zu den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (RK)

