POL-AA: Weinstadt-Sprümpfelbach: 47-Jähriger bedrohte Nachbarn - SEK nahm die Person fest

Am Sonntagmittag kam es in Strümpfelbach zu einem SEK-Einsatz. Ein 47-Jähriger war gegen 15.30 Uhr im Garten und bedrohte einen Nachbarn. Dieser alarmierte daraufhin umgehend die Polizei. Bei deren Eintreffen hatte sich der 47-Jährige sich in sein Haus zurückgezogen und sich dort verbarrikadiert. Der Mann war mit einem Beil bewaffnet und bedrohte damit auch die Polizei. Es wurde in der Folge von der Polizei das SEK hinzugezogen, die den Mann in seiner Wohnung festnahmen. Der 47-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Letztlich wurde der 47-Jährige, gegen den des Vorfalls ein Strafverfahren eingeleitet wurde, in eine psychiatrische Klinik verbracht. Die Gegenstände, mit denen er die Anwesenden bedrohte hatte, wurden sichergestellt. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

