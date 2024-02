Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Rems-Murr-Kreis vom 03.02.2024

Aalen (ots)

Fellbach: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein geparkter Mercedes (C-Klasse) wurde am Freitag zwischen 12:00 und 14:40 Uhr in Fellbach in der Porschestraße von einem bislang unbekannten Verursacher beschädigt. Am geparkten Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Fellbach sucht nach Hinweisen auf den Verursacher und Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich telefonisch mit dem Polizeirevier Fellbach unter 0711 57720 in Verbindung zu setzten.

Backnang: Unfall mit Sachschaden

In der Haller Straße in Backnang musste am Freitag gegen 18:00 Uhr ein 44-jähriger Mercedes-Fahrer anhalten. Dies wurde durch eine hinter ihm fahrende 23-jährige Ford-Fahrerin zu spät bemerkt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 10.000 Euro.

