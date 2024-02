Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Ostalbkreis vom 03.02.2024

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Auf der Bundesstraße 19 kam es am Freitag gegen 14:00 Uhr Höhe Abtsgmünd zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 22-jähriger VW-Fahrer leicht verletzt wurde. Bei einem Überholholvorgang touchierte eine 22-jährige Fahrerin eines Mercedes den VW-Fahrer, wodurch dieser von der Fahrbahn abgekommen war. Am VW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro und am Mercedes ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

