Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Landkreis Schwäbisch Hall vom 03.02.2024

Aalen (ots)

Eine 21-jährige Frau betrat am Freitag gegen 13:50 Uhr gemeinsam mit einem bislang unbekannten Mann ein Verkaufsgeschäft im Steinbeißweg in Schwäbisch Hall. Der bislang unbekannte Mann nahm mehrere Falschen alkoholische Getränke im Wert von mehreren hundert Euro an sich. Beide verließen das Geschäft ohne zu bezahlen. Sie wurden durch das Personal angesprochen. Daraufhin riss der bislang unbekannte Mann den Rucksack mit dem Diebesgut an sich und flüchtete zu Fuß. Eine 51-jährige Angestellte wurde hierbei leicht verletzt. Zeugen, welche Hinweise zu dem Mann abgeben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall (Tel.: 0791 400-0) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell