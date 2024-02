POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Heilbronn - Außenstelle Schwäbisch Hall und des Polizeipräsidiums Aalen zu Haftsache nach Tod eines Kleinkinds

Polizeipräsidium Aalen

Am vergangenen Sonntag wurde ein 10 Monate alter Säugling aus Schwäbisch Hall mit dem Rettungsdienst bewusstlos ins Krankenhaus eingeliefert. Dort mussten die Ärzte feststellen, dass der Säugling lebensgefährliche Verletzungen hatte. In der Folge hat das Kriminalkommissariat Schwäbisch Hall die Ermittlungen aufgenommen. Im Zuge der Ermittlungen richtete sich ein Verdacht gegen den 27-jährigen Vater des Kindes. Der Säugling verstarb am gestrigen Tag an seinen Verletzungen. Der Vater des Kindes wurde in der Folge festgenommen. Er wurde heute einem Haftrichter beim Amtsgericht Schwäbisch Hall vorgeführt. Dieser setzte den von der Staatsanwaltschaft in Schwäbisch Hall beantragten Haftbefehl in Vollzug, weshalb der 27-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

