Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Erfolgreicher Kontrolleinsatz der Polizei

Kreis Euskirchen (ots)

In den späten Abend- und Nachtstunden fanden am 13. und 14. September, in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Logistik und Mobilität, gezielte Schwerlastkontrollen statt.

Dabei wurden an einem Abend gleich zwei niederländische "Gülle"-Transporter kontrolliert, die je zwölf und vierzehn Tonnen zu viel geladen hatten.

Das "Übergewicht" musste auf leere Tankfahrzeuge umgepumpt werden, bevor sie die Fahrt fortsetzen konnten.

Ähnlich erging es einem luxemburgischen Langholztransporter. Er wurde mit 61 Tonnen und Überlänge gestoppt. Der 37jährige belgische Fahrer zahlte eine Sicherheitsleistung von 850 Euro. Anschließend musste der Fahrer abladen und seine Fahrt leer fortsetzen.

Ein 28-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Vulkaneifel musste sein Gespann komplett zurücklassen: Zugmaschine und Anhänger wurden beide aufgrund gravierender technischer Mängel sichergestellt um eine Weiterfahrt zu verhindern.

Darüber hinaus fielen in beiden Nächten Pkw durch zu laute Abgasanlagen auf:

Ein 31-jähriger Audi-Fahrer aus Kall, sowie ein 18-jähriger BMW-Fahrer aus Schleiden.

Beide Abgasanlagen waren offensichtlich manipuliert und wurden daher zwecks Gutachtervorstellung sichergestellt.

Auf beide kommt ein Bußgeld von ca. 1000 bis 1200 EUR zu.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell