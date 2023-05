Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 30-Jähriger versucht sich gewaltsam Zugang zu Bahngebäude zu verschaffen - Bundespolizisten nehmen aggressiven Mann fest

Recklinghausen - Bottrop (ots)

Gestern Morgen (10. Mai) stellten Bundespolizisten in Recklinghausen einen Bottroper, der am Hauptbahnhof in ein Gebäude eindringen wollte. Später griff er die Beamten an.

Gegen 6 Uhr bemerkten Einsatzkräfte am Recklinghäuser Hauptbahnhof einen jungen Mann, der lautstark schreiend vor einem Gebäude der Deutschen Bahn stand und sich gewaltsam Zutritt zu diesem verschaffen wollte. Die Beamten hielten ihn an und kontrollierten ihn. Dabei stellten sie fest, dass der guineische Staatsbürger bereits am Vortag wegen Ordnungswidrigkeitendelikten (Zigarette rauchend) im Bahnhofsgebäude, negativ aufgefallen war. Die Polizisten erteilten dem aggressiven Mann zunächst einen Platzverweis. Als dieser sich weiterhin weigerte, sich von dem Gebäude zu entfernen, nahmen ihn die Bundespolizisten in Gewahrsam. In der Wache begann er mehrmals die Einsatzkräfte und deren Familienangehörige zu beleidigen.

Eine Richterin entschied anschließend, dass der 30-Jährige in das Gewahrsam der Polizei in Recklinghausen gebracht werden sollte.

Während des Transportes zum Einsatzwagen begann der athletisch gebaute Bottroper die Bundespolizisten anzugreifen und anzuspucken, was diese aber abwehren konnten.

Sie leiteten anschließend Ermittlungsverfahren wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Hausfriedensbruch ein.

