Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Hochwertiges Fahrzeug durch Brand zerstört

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (03. Dezember) geriet ein Mercedes in einem Wert von rund 60.000 Euro an der Straße "Zum Appelbach" in Neunkirchen-Seelscheid in Vollbrand. Gegen 04:50 Uhr wurde der Eigentümer des Fahrzeugs durch Zeugen geweckt. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Der Mercedes GLC 300D brannte vollständig aus. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden drei Fenster am Haus beschädigt. Neben dem Auto fanden die Beamten eine unbekannte Substanz, die möglicherweise von einem Benzinkanister stammen könnte. Die Substanz wurde sichergestellt und das Fahrzeug als Spurenträger beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell