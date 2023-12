Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein

Siegburg (ots)

Am Donnerstagabend (30. November) kam es auf der Bundesstraße 56 (B56) in Siegburg zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Gegen 17:20 Uhr befuhr ein 56-jähriger Hennefer mit seinem Mercedes die B56 in Richtung Much. Gleichzeitig befuhr ein 27-jähriger Siegburger mit seinem Ford die B56 in gleiche Richtung. Der Hennefer wechselte seinen Fahrstreifen und beabsichtigte auf die Bundesstraße 484 abzubiegen. Aufgrund des stockenden Verkehrs musste er verkehrsbedingt bremsen. Dabei fuhr ihm der 27-Jährige auf. Verletzt wurde niemand. Da sich der Siegburger sofort von der Unfallstelle entfernen wollte, nahm ihm der 56-Jährige seinen Fahrzeugschlüssel zunächst ab. Als die hinzugerufenen Beamten eintrafen, wurde auch der Grund bekannt, warum der 27-Jährige nicht auf die Polizei treffen wollte. Er hat keinen Führerschein. Zudem ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von knapp 1,1 Promille. In einem Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf einen vierstelligen Euro-Betrag geschätzt. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss leiteten die Polizisten gegen ihn ein. (KS)

