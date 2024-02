POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auffahrunfall

Aalen (ots) - Fellbach: Unfallflucht - Zeugen gesucht Ein geparkter Mercedes (C-Klasse) wurde am Freitag zwischen 12:00 und 14:40 Uhr in Fellbach in der Porschestraße von einem bislang unbekannten Verursacher beschädigt. Am geparkten Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Fellbach sucht nach Hinweisen auf den Verursacher und ...

mehr