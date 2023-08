Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Streit endet in Handgreiflichkeit - Zeugenaufruf

Schwetzingen (ots)

Am Samstag, um 18:15 Uhr, pöbelte eine 41-Jährige zwei junge Frauen im Alter von 17- und 21 Jahren an, welche sich in der Parkanlage in der Carl-Theodor-Straße aufhielten. Grund hierfür war das die Mädchen auf der Parkbank saßen, weshalb die 41-Jährige sie aufforderte zu gehen. Die jungen Frauen verließen daraufhin die Örtlichkeit. Kurze Zeit später mussten die Mädchen jedoch zurück zur Bushaltestelle laufen, als sie die 41-Jährigen passieren mussten. Diese beleidigte die jungen Frauen unvermittelt und griff sie körperlich an. Eine der beiden Frauen wurde hierdurch leicht verletzt. Die andere junge Frau wurde in dem Zusammenhang zudem noch verbal bedroht.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen welche Angaben zum Sachverhalt und/oder der Täterin machen können. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 06202/288-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell