Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Diebstahl aus Rettungswagen

Leimen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es gegen Mitternacht in der Senefelder Straße zu einem medizinischen Rettungseinsatz, bei dem sich Rettungssanitäter um eine hilflose Person kümmern mussten. Dies nutzte ein bislang unbekannter Täter oder eine unbekannte Täterin aus, um in den unverschlossenen Rettungswagen zu klettern, und aus einem dort abgelegten Geldbeutel eines Sanitäters das Bargeld zu entwenden.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen, welche Angaben zur Tat oder dem/den Tätern machen können. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

