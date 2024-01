Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Kellerbrand verraucht Einfamilienhaus - Niederrad

Frankfurt am Main (ots)

(tj) Heute (11.01.2024) wurde uns gegen 12:20 Uhr ein Feuer in Niederrad gemeldet. Der Anrufer bemerkte Rauch aus einem Dach in der Königslacher Straße. Unverzüglich alarmierte die Leitstelle Frankfurt am Main Einsatzkräfte zu dem vermutlichen Dachstuhlbrand.

Die ersten Einsatzkräfte vor Ort fanden ein komplett verrauchtes Reihenhaus vor. Die Anwohner waren nicht zu Hause. Nachdem man sich Zutritt zu dem Haus verschaffen konnte wurde festgestellt, dass es nicht unter dem Dach, sondern im Keller brennt. Daraufhin haben vier Einsatzkräfte das Feuer gelöscht. Zwei weitere Feuerwehrleute starteten Lüftungsmaßnahmen, um so den Brandrauch aus dem Haus abzuleiten.

Durch das Feuer und den Brandrauch ist das Haus nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind nicht bekannt. Die Feuerwehr war mit insgesamt 42 Einsatzkräften und 13 Fahrzeugen vor Ort.

