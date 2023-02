Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in ein Gebäude einer Stiftung

Freiburg (ots)

In der Nacht von Montag, 30.01.2023, auf Dienstag, 31.01.2023, warfen Unbekannte mit einem Stein in der Konrad-Adenauer-Straße ein Fenster zu einem Büro ein, um in ein Gebäude einer Stiftung zu gelangen. Ob etwas entwendet wurde ist hier noch nicht bekannt. Der Sachschaden an dem Fenster wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

