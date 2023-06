POL-SLS: 49-jähriger Pkw-Fahrer nach Unfall auf B 51 im Krankenhaus verstorben

Dillingen / Saar (ots) - Am Freitagabend, gegen 22:30 Uhr, wollten Beamte der Polizeiinspektion Saarlouis in der Innenstadt von Dillingen ein Motorrad einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Fahrzeugführer hielt sein Motorrad jedoch nicht an, sondern flüchtete mit hoher Geschwindigkeit durch die Innenstadt von Dillingen über L 143 in Richtung Nalbach bis in die Ortslage von Düppenweiler. Dort wendete der Fahrer mit ...

