Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verfolgungsfahrt in Dillingen

Dillingen / Saar (ots)

Am Freitagabend, gegen 22:30 Uhr, wollten Beamte der Polizeiinspektion Saarlouis in der Innenstadt von Dillingen ein Motorrad einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Fahrzeugführer hielt sein Motorrad jedoch nicht an, sondern flüchtete mit hoher Geschwindigkeit durch die Innenstadt von Dillingen über L 143 in Richtung Nalbach bis in die Ortslage von Düppenweiler. Dort wendete der Fahrer mit seinem Motorrad und setzte seine Flucht wieder in Richtung Dillingen fort. Aufgrund der riskanten und rücksichtslosen Fahrweise des Fahrzeugführers wurde die weitere Verfolgung des Fahrzeuges abgebrochen. Das Motorrad wurde zu einem späteren Zeitpunkt im Bereich "Ober Kubsborn" in 66701 Beckingen - Reimsbach aufgefunden. Die Polizeiinspektionen von Merzig und Saarlouis haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit den genannten Dienststellen in Verbindung zu setzen.

