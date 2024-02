Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsatz - Unfälle

Aalen (ots)

Backnang: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr am Samstag die K 1897 von Steinbach in Richtung Backnang. Hierbei kam er nach links ab und beschädigte ein Verkehrszeichen, einen Leitpfosten sowie eine Leitschutzplanke. Danach entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne den Vorfall polizeilich zu melden. Zeugen des Vorfalls, der sich zwischen 10 Uhr und 18.15 Uhr ereignete, wird von der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

Weinstadt: Unfallflucht

Am Samstagabend gegen 18:25 Uhr befuhr ein 47-jähriger VW-Fahrer die K1862 von Schnait kommend in Richtung Baach. Hier kam ihm auf Höhe eines Wanderparkplatzes ein BMW mit hoher Geschwindigkeit entgegen. Der BMW geriet auf die Gegenfahrbahn und streifte den Außenspiegel des VW. Anschließend entfernte er sich ohne anzuhalten unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Fellbach: Feuerwehreinsatz

Im Hofmauerweg löste am Sonntagvormittag ein Rauchmelder aus, weshalb die Feuerwehr gegen 9.40 Uhr mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften sowie die Polizei anrückte. Wie sich herausstellte, hatte ein 60-Jähriger eine Pfanne mit heißem Öl auf dem Herd stehen lassen, wodurch es zur Entzündung des Fettes kam. Personen kamen nicht zu Schaden.

