Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, versuchte Einbrüche und Fahrzeugbrand

Aalen (ots)

Crailsheim: Drei Leichtverletzte nach Autounfall

Am Sonntag gegen 13:15 Uhr befuhr ein 30-Jähriger mit einem Ford Fiesta die die B 290 aus Richtung Satteldorf kommend in Richtung Crailsheim. Dabei kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich in einer dortigen Böschung. Der 30-jährige Fahrer, sowie ein 18- und ein 27-jähriger Mitfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An dem PKW entstand Sachschaden von rund 4-000 Euro.

Crailsheim: Auto vs. Matratze

Ein 52-Jähriger befuhr am Samstag kurz nach 11:00 Uhr mit seinem Mercedes die L2218 von Schwäbisch Hall kommend in Fahrtrichtung Crailsheim. Im Bereich des Parkplatzes bei Maulach verlor ein vorausfahrender Transporter eine Matratze. Der Mercedes stieß mit der Matratze zusammen und wurde dabei beschädigt. An dem Auto entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Der bislang unbekannte Transporter-Fahrer bemerkte den Unfall vermutlich nicht und setzte seine Fahrt fort.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen sich mit Hinweise auf den Transporter unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Schwäbisch Hall: Versuchter Einbruch

Am Montagmorgen gegen 3:25 Uhr versuchten Unbekannte in einen Supermarkt im Steinbeisweg einzubrechen. Dabei lösten sie allerdings den Alarm aus, woraufhin die Einbrecher offenbar geflüchtet sind.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet mögliche Zeugen sich unter Telefon 0791 400-0 zu melden.

Michelfeld: Einbruch in Garage

Zwischen Freitag, 21:30 Uhr und Samstag, 8:00 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Garage in der Bibersaue. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet dennoch um Hinweise von Zeugen unter Telefon 0791 400-0.

Kirchberg an der Jagst: Fahrzeugbrand

Am Sonntagmittag gegen 13:30 Uhr befuhr ein 75-Jähriger mit seinem VW die Autobahn A6 in Richtung Heilbronn. Als eine Warnlampe aufleuchtete, fuhr der Senior mit seinem Fahrzeug von der Autobahn ab und auf den Parkplatz eines Supermarktes in der Fritz-Jäger-Straße. Dort fing das Fahrzeug letztlich Feuer und brannte vollständig aus. Die Feuerwehr Kirchberg war mit drei Fahrzeuge und neun Wehrleuten vor Ort im Einsatz.

