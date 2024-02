Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Versuchter Opferstockaufbruch - Sachbeschädigung - Bargeld entwendet - Unfälle

Aalen (ots)

Neresheim/Elchingen: Bargeld entwendet

Im Zeitraum von Freitag, 18 Uhr, bis Montag, 6:30 Uhr, wurde aus einem Bürogebäude in der Straße "Ins Reichertstal" eine Geldkassette gewaltsam geöffnet und Bargeld in Höhe von rund 3000 Euro entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Neresheim unter 07326/919000 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung

Zwischen Freitag und Montag, 9 Uhr, wurde in der Nepperbergstraße ein dort abgestellter Seat von einem Unbekannten beschädigt. Der Schaden beträgt etwa 400 Euro. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 zu melden.

Bargau: Versuchter Opferstockaufbruch

Am Sonntag versuchte zwischen 11 Uhr und 19 Uhr ein bislang Unbekannter einen Opferstock in einer Friedhofskapelle aufzubrechen, was jedoch misslang. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 200 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Bettringen unter 07171/7966490 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

Am Montagmorgen ereignete sich auf der K3268 ein Verkehrsunfall mit zwei PKW. Eine 27-Jährige fuhr mit ihrem PKW gegen 8 Uhr von der B29 ab und wollte nach links auf die K3268 einfahren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer von links kommenden 37-jährigen Audi-Fahrerin, welche von Großdeinbach in Richtung Schwäbisch Gmünd unterwegs war. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von rund 15000 Euro.

Göggingen: Unfall beim Einfahren in den Kreisverkehr

Leichte Verletzungen zog sich eine 21-jährige Fiat-Fahrerin bei einem Unfall in der Hauptstraße zu. Gegen 5:30 Uhr befuhr ein 56-Jähriger mit seinem BMW den Kreisverkehr Brunnenäcker. Hierbei missachtete er die Vorfahrt der bereits im Kreisverkehr befindliche 21-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem ein Schaden in Höhe von rund 7500 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell