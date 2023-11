Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Wintergarten in Brand geraten

Haren (ots)

Am Montag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Nordstraße in Haren alarmiert. Gegen 18.45 Uhr kam es zu einer Verpuffung an einem gasbetriebenen Heizlüfter, wodurch es zu einem Brand in einem Wintergarten kam. Verletzt wurde niemand. Der Wintergarten brannte völlig nieder, zudem entstand ein Schaden an der Hausfassade. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell