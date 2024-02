POL-RT: Verkehrsunfälle; Falschfahrer; Pkw-Aufbrüche

Polizeipräsidium Reutlingen

Lichtenstein (RT): Schulkinder nach Unfall von Rettungskräften betreut

Mehrere Schulkinder mussten am Donnerstagmittag nach einem Verkehrsunfall in Unterhausen von Rettungskräften betreut werden. Eine 45-Jährige war gegen 12.10 Uhr mit einem Mercedes-Benz Vito vom Friedhofweg kommend auf die Wilhelmstraße abgebogen. Eine in Richtung Honau fahrende, 35 Jahre alte BMW-Lenkerin konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte mit ihrem Wagen frontal gegen die Fahrerseite des Vito. Hierdurch wurde die Fahrertür so deformiert, dass die Unfallverursacherin von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem Wagen befreit werden musste. Die 45-Jährige hatte sich ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zugezogen und musste mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Die BMW-Lenkerin und ihre zwei Mitfahrerinnen im Alter von 20 und 51 Jahren waren ebenso wie fünf Schulkinder im Alter von sechs bis sieben Jahren in dem Transporter unverletzt geblieben. Die Kinder wurden von der Feuerwehr sowie dem Rettungsdienst bis zum Eintreffen ihrer Angehörigen an der Unfallstelle betreut. Die Feuerwehr war mit 20 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen sowie der Rettungsdienst mit neun Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort. Der Schaden an den beiden Pkw wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die Durchgangsstraße musste während der Unfallaufnahme und der Versorgung der Schüler bis 12.15 Uhr voll gesperrt werden. (ms)

Metzingen (RT): Riskant überholt (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Reutlingen sucht Zeugen zu einem gefährlichen Überholmanöver mit Verkehrsunfall, das sich am Donnerstagabend auf der B28/B312 ereignet hat. Gegen 19.55 Uhr fuhr ein 28-Jähriger mit seiner Mercedes-Benz C-Klasse in Richtung Metzingen. Auf Höhe des Zubringers zur B28 wurde dieser von einem dunklen BMW überholt, der dann wohl unvermittelt auf die rechte Fahrspur wechselte. Um eine Kollision zu verhindern, wich der 28-Jährige nach rechts aus und kollidierte mit der Schutzplanke. Dabei entstand an der C-Klasse sowie an der Schutzplanke ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Der noch unbekannte BMW-Lenker setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Zeugen die Angaben zu dem Unfallhergang und insbesondere zu dem BMW bzw. dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Reutlingen unter der Rufnummer 07121/942-3333 zu wenden. (fs)

Nürtingen (ES): Als Falschfahrer unterwegs gewesen (Zeugenaufruf)

Den Führerschein eines 91-Jährigen haben Beamte des Polizeireviers Nürtingen am Donnerstagabend sichergestellt, nachdem der Senior auf der B 313 als Falschfahrer unterwegs gewesen sein soll. Kurz vor 18.30 Uhr fiel der Mercedes mit Böblinger Kennzeichen des Mannes mehreren Verkehrsteilnehmern auf, da er auf der Neckarstraße in Richtung Stuttgart offenbar sehr langsam fuhr. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge wollte der Senior auf Höhe der Stadtbrücke zunächst wohl links abbiegen. Allerdings wechselte er auf die Fahrspuren des Gegenverkehrs und fuhr folglich auf der baulich getrennten Bundesstraße in die falsche Richtung. Erst nach mehreren hundert Metern gelang ihm offenbar wieder der Wechsel auf die rechte Fahrbahnseite. Später soll der Senior durch seine Fahrweise im Bereich des Bodelschwinghwegs außerdem einen noch unbekannten Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Nachdem der Mann nach links in die Stuttgarter Straße nach Oberensingen abgebogen war, konnte er von den hinzugerufenen Polizeibeamten angehalten werden. Seinen Führerschein behielten die Einsatzkräfte ein. Zeugen oder mögliche Geschädigte der Fahrweise des Seniors werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07022/9224-0 mit dem Polizeirevier Nürtingen in Verbindung zu setzen. (mr)

Denkendorf (ES): Autoscheiben eingeschlagen

Gleich drei Fahrzeuge standen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Denkendorf im Fokus eines Pkw-Aufbrechers. Zwischen 19 Uhr und sieben Uhr wurde bei insgesamt drei Fahrzeugen, die in der Nelkenstraße, Im Greut und in der Südstraße geparkt waren, Fensterscheiben eingeschlagen und anschließend durchwühlt. Angegangen wurde ein Suzuki Ignis, ein VW Touran und ein VW Golf. Ob etwas entwendet wurde ist aktueller Gegenstand der Ermittlungen, die der Polizeiposten Neuhausen übernommen hat. (fs)

Rottenburg (TÜ): Nach Unfall mit Fußgängerin davongefahren (Zeugenaufruf)

Ein noch unbekannter Pkw-Lenker ist am Donnerstagabend nach einem Verkehrsunfall mit einer Fußgängerin ohne anzuhalten davongefahren. Nach aktuellem Kenntnisstand war gegen 20.45 Uhr eine 20-Jährige zu Fuß auf dem Gehweg der Gartenstraße in Richtung Siebenlindenstraße unterwegs und wollte die Fahrbahn auf Höhe der Mechthildstraße auf dem dortigen Fußgängerüberweg queren. Dabei wurde sie vom rechten Außenspiegel eines in Richtung Siebenlindenstraße fahrenden Autos erfasst. Der Außenspiegel des Wagens brach dabei offenbar ab. Dennoch fuhr der unbekannte Lenker weiter. Die 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen und informierte später die Polizei. Beim Wagen des Unfallverursachers soll es sich um einen roten VW Caddy mit Tübinger Kennzeichen handeln. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum gesuchten Fahrzeug bzw. dem Pkw-Lenker machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07472/9801-0 beim Polizeirevier Rottenburg zu melden. (mr)

