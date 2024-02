Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfall mit schwerstverletzter Person

Reutlingen (ots)

Engstingen (RT): Nach Überholvorgang von der Fahrbahn abgekommen

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Donnerstagabend, um kurz nach 22 Uhr auf der B312 gekommen. Nach derzeitigem Stand befuhr ein 18-jähriger BMW-Fahrer die B312 von Hohenstein-Bernloch kommend in Richtung Engstingen. Nach einem Überholvorgang kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte seitlich gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der BMW in zwei Teile gerissen und der 18-Jährige aus dem Fahrzeug geschleudert. Er erlitt schwerste Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Neben der Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften, war auch der Rettungsdienst mit fünf Fahrzeugen und neun Einsatzkräften vor Ort. Während der Unfallaufnahme, die durch Spezialisten der Verkehrspolizei erfolgte, war die B312 bis 01.45 Uhr voll gesperrt. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Der BMW, an dem ein Schaden von ca. 5.000 Euro entstand, musste durch einen Abschleppdienst versorgt werden.

