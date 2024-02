Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Pkw-Diebstahl; Verkehrsunfälle; Einbrüche; Pkw angegangen; Brand

Reutlingen (ots)

Mercedes-Vito gestohlen (Zeugenaufruf)

Nach einem Mercedes Vito mit dem amtlichen Kennzeichen RT-KD 12, der in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Konrad-Adenauer-Straße gestohlen wurde, fahndet das Polizeirevier Reutlingen. Der Wagen im Wert von etwa 15.000 Euro dürfte zwischen 21 Uhr und 8.30 Uhr vom Betriebsgelände einer Autowerkstatt, vermutlich mitsamt dem Originalschlüssel entwendet worden sein. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im genannten Zeitraum gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des gestohlenen Mercedes machen können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Reutlingen unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu wenden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen. (fs)

Reutlingen (RT): Vorfahrt missachtet

Eine verletzte Radfahrerin und etwa 3.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen an der Einmündung Storlachstraße / Sondelfinger Straße ereignet hat. Gegen 7.15 Uhr befuhr ein 61-Jähriger mit seiner Mercedes C-Klasse die Storlachstraße und wollte an der Einmündung nach links in die Sondelfinger Straße einbiegen. Dazu hielt er zunächst auch an, übersah beim Anfahren allerdings eine vorfahrtsberechtigte 56-Jährige, die mit ihrem Trekkingrad auf dem Radstreifen der Sondelfinger Straße stadteinwärts unterwegs war. Bei der nachfolgenden Kollision wurde die Radlerin so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste (fs)

Reutlingen (RT): Einbrecher in Schrebergartenanlage unterwegs

In einer Schrebergartenanlage im Dietweg hat ein Einbrecher sein Unwesen getrieben. Wie am Mittwochmittag bemerkt wurde, hatte der Unbekannte auf verschiedenen Grundstücken mehrere Holztüren aufgebrochen und dabei unter anderem verschiedenes Werkzeug entwendet. Der Wert des Diebesgutes sowie die Höhe des angerichteten Sachschadens stehen abschließend noch nicht fest. Der Polizeiposten Reutlingen-West ermittelt. (mr)

Esslingen (ES): Diebstahl aus Pkw

In der Nacht zum Mittwoch ist in Esslingen erneut ein geparktes Auto zum Ziel eines Kriminellen geworden. Zwischen 18 Uhr und 7.40 Uhr gelangte der Täter auf noch unbekannte Art und Weise in den Innenraum eines in der Mutzenreisstraße stehenden Skoda und entwendete aus diesem unter anderem ein iPad sowie etwas Bargeld. Erst in der Nacht zuvor waren in der Danziger Straße und in der Landhausstraße ebenfalls zwei geparkte Pkw angegangen worden (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5718862). (mr)

Notzingen (ES): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Wohngebäude in der Mozartstraße ist ein Unbekannter am Mittwoch eingebrochen. Zwischen 8.15 Uhr und 23.15 Uhr verschaffte sich der Täter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Haus und suchte darin nach Wertgegenständen. Was gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest. Das Polizeirevier Kirchheim hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Esslingen (ES): Aufmerksame Nachbarn verhindern Schlimmeres

Dank aufmerksamer Nachbarn ist ein Schmorbrand am Mittwochabend vergleichsweise glimpflich ausgegangen. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts war ein Heizkissen in einem Bett in der Wohnung eines älteren Ehepaars in der Berkheimer Waldstraße kurz vor 22.30 Uhr in Brand geraten. Mitbewohner in dem Mehrfamilienhaus bemerkten zum Glück rechtzeitig die Rauchentwicklung, konnten die Senioren unverletzt aus ihrer Wohnung holen und die Feuerwehr verständigen. Dieser gelang es, dank ihres raschen Eingreifens, ein Übergreifen der Flammen auf weitere Möbel beziehungsweise Räumlichkeiten zu verhindern. Durch den Schmorbrand wurde lediglich das Bett und durch den Rauch das Schlafzimmer beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war mit 24 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen sowie der Rettungsdienst mit zwei Sanitätern und einem Fahrzeug im Einsatz. (ms)

Kirchheim (ES): Gegen geparktes Fahrzeug geprallt

Ihren Führerschein musste eine unter alkoholischer Beeinflussung stehende Autofahrerin am Mittwochabend nach dem Verursachen eines Verkehrsunfalles abgeben. Die 38-Jährige war kurz vor 19.30 Uhr mit einem Audi A3 auf der Zementstraße unterwegs. Hierbei stieß sie mit einem auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten Audi A5 zusammen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine Alkoholfahne bei der Fahrerin fest. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über 0,8 Promille. Nach einer Blutentnahme musste sie ihren Führerschein aushändigen. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf zirka 8.000 Euro. (ms)

Tübingen (TÜ): Fahrgäste in Bus bei Bremsmanöver gestürzt

Zwei Frauen sind bei einem Bremsmanöver eines Busfahrers am Mittwochabend zum Teil schwer verletzt worden. Eine 33-Jährige befuhr gegen 18.10 Uhr mit einem Toyota den Europaplatz von der Poststraße herkommend in Richtung Europastraße. Da die Frau wenden wollte, bremste sie ihren Wagen ab. Ein hinterherfahrender, 49 Jahre alter Busfahrer musste aufgrund zu geringen Abstandes stark abbremsen, um eine Kollision zu verhindern. Bei dem Bremsmanöver stürzten zwei stehende Fahrgäste in dem Gelenkbus und verletzten sich hierbei. Eine 73-Jährige konnte nach einer ambulanten Behandlung am Abend die Klinik wieder verlassen. Eine 65 Jahre alte Frau zog sich schwere Verletzungen zu und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge war es nicht gekommen. (ms)

Balingen (ZAK): Vorfahrt missachtet

Ein Schaden in Höhe von über 50.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend an der Anschlussstelle der B 27 Balingen-Nord entstanden. Ein 81-Jähriger hielt gegen 20.10 Uhr mit seiner Mercedes-Benz E-Klasse von der B 27 herkommend an der Einmündung in die L 415 an. Beim Abbiegen in die Straße Auf Jauchen (L 415) kam es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten 5er BMW eines 25 Jahre alten Mannes. Der BMW prallte hierbei frontal gegen die linke Seite des Mercedes. Der 25-Jährige zog sich einen Schock zu und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Der Unfallverursacher war ersten Erkenntnissen nach unverletzt geblieben. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell