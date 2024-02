Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Rauchentwicklung; Einbruch; Verkehrsunfälle; Autos angegangen; Brand

Reutlingen (ots)

Rauchentwicklung in Wohnung

Eine Rauchentwicklung in einer Wohnung in der Johannes-Eisenlohr-Straße hat am Dienstagnachmittag die Rettungs- und Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Gegen 14.30 Uhr wählte die Bewohnerin den Notruf, nachdem sie den Qualm bemerkt hatte. Wie sich vor Ort herausstellte, war der Rauch offenbar durch einen auf dem Herd liegenden Lappen verursacht worden. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Auch Sachschaden war nicht entstanden. (mr)

Dettingen (RT): Einbruch in Schützenhaus

In das Schützenhaus in der Straße Untere Buchhalde ist in den vergangenen Tagen eingebrochen worden. Ein Unbekannter warf in der Zeit zwischen Sonntag, 22 Uhr, und Dienstag, 18 Uhr, eine Fensterscheibe ein und gelangte so ins Innere des Gebäudes. Dort suchte er anschließend nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Wolfschlugen (ES): Radfahrerin gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat eine 47 Jahre alte Radfahrerin bei einem Sturz am Dienstagabend erlitten. Die Radlerin war kurz vor 18 Uhr auf einem asphaltierten Radweg parallel zur Albstraße unterwegs. Kurz vor dem Einmündungsbereich zur Albstraße soll der Hund einer Spaziergängerin den Weg gequert haben, worauf die 47-Jährige ihr Fahrrad bremste und stürzte. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. (rd)

Esslingen (ES): Autos angegangen

In Esslingen sind von Montag auf Dienstag zwei Autos angegangen worden. Zwischen 16 Uhr und 5.45 Uhr öffnete ein Unbekannter gewaltsam einen in der Danziger Straße stehenden Smart und entwendete aus dem Innenraum des Wagens einen USB-Stick. Um 7.50 Uhr wurde dann entdeckt, dass sich auch in der Landhausstraße ein Krimineller Zugang zu einem dort stehenden Pkw verschafft und einen Geldbeutel gestohlen hatte. Die Polizei ermittelt. (mr)

Tübingen (TÜ): Brand in Wohnung

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Dienstagnachmittag, gegen 16.10 Uhr, in die Hans-Sahl-Straße ausgerückt. Zuvor war den Einsatzkräften über Notruf ein dortiger Gebäudebrand gemeldet worden. Vor Ort konnte jedoch rasch Entwarnung gegeben werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand sollen Kinder in einer Wohnung des Hauses mit einem Feuerzeug gezündelt haben, wodurch eine Jacke in Brand geraten war. Da auch eine Wand und der Fußboden in Mitleidenschaft gezogen wurden, dürfte sich der Sachschaden auf etwa 5.000 Euro belaufen. Verletzt wurde niemand. (mr)

Albstadt (ZAK): Mit Gegenverkehr kollidiert

Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten ist es am Dienstagmittag in Ebingen gekommen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war eine 49 Jahre alte Frau mit einem Mazda kurz vor 13 Uhr auf der B 463 (Berliner Straße) von Straßberg herkommend in Richtung Balingen unterwegs. Im Bereich der Einmündung der Zieglerstraße kam sie mit ihrem Wagen vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme zu weit nach links und prallte frontal mit dem auf dem Linksabbiegerstreifen des Gegenverkehrs stehenden VW eines 42-Jährigen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW nach hinten auf einen ebenfalls wartenden Alfa Romeo geschoben, der von einem Mann im Alter von 60 Jahren gelenkt wurde. Beim Unfall wurden alle drei Personen verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in umliegende Krankenhäuser. An den nicht mehr fahrtauglichen Autos war ein Schaden in Höhe von insgesamt circa 25.000 Euro entstanden. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. Diese musste durch Stadtmitarbeiter mittels einer Kehrmaschine gereinigt werden. (mr)

Rangendingen (ZAK): Auf Pkw aufgefahren

Unachtsamkeit dürfte nach derzeitigem Stand der polizeilichen Ermittlungen die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Dienstagnachmittag an der Einmündung der L410 zur K7155 ereignet hat. Gegen 16.45 Uhr befuhr ein 80-jähriger VW-Fahrer die L410 aus Haigerloch kommend. An der Einmündung übersah er einen vorausfahrenden Seat einer 43-Jährigen, die vor dem Abbiegen auf die K7155 verkehrsbedingt bremsen und anhalten musste und krachte ihr ins Heck. Während die beiden Fahrer unverletzt blieben, wurde eine zwölfjährige Mitfahrerin im Seat leicht verletzt. Eine sofortige ärztliche Behandlung war aber nicht notwendig. In der Folge der Kollision waren bei Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 5.500 Euro geschätzt. (fs)

