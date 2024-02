Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Motocross-Maschinen gestohlen; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): In Restaurant eingebrochen

Zwischen Sonntag, 22.30 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr ist ein Unbekannter in ein Restaurant in der Klosterstraße eingebrochen. Der Täter beschädigte die Glasscheibe einer Tür und gelangte so ins Innere des Gebäudes. Darin suchte er nach Stehlenswertem. Ob etwas gestohlen wurde, war zunächst unklar. Das Polizeirevier Pfullingen ermittelt. (rd)

Trochtelfingen (RT): Motocross-Motorräder gestohlen (Zeugenaufruf)

Zwei nicht für den Straßenverkehr zugelassene Motocross-Maschinen in einem Gesamtwert von knapp 15.000 Euro haben Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Straße Untere Mühle gestohlen. Zwischen 21 Uhr und 7.15 Uhr verschafften sich die Diebe gewaltsam Zugang zu einem Nebenraum des Gebäudes und ließen dort die Motorräder der Marken Yamaha YZ 125 und Yamaha YZ 250 mitgehen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge dürften die beiden Kräder über eine angrenzende Wiese auf einen in der Nähe vorbeilaufenden Radweg und nachfolgend in Richtung Mägerkingen geschoben worden sein, bevor sie möglicherweise auf einen Anhänger aufgeladen wurden. Zeugen, die im genannten Zeitraum dort verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonst Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Alb unter der Telefonnummer 07129/928620 zu melden. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): In Jugendtreff und Feuerwehrhaus eingebrochen (Zeugenaufruf)

In einen Jugendtreff und das danebenliegende Feuerwehrhaus in der Straße Weidacher Steige sind Unbekannte zwischen Samstag, 13 Uhr, und Montag, 13.20 Uhr, eingebrochen. Im genannten Zeitraum verschafften sich die Kriminellen jeweils über ein Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten. Während sie bei der Feuerwehr möglicherweise nicht weiter vordrangen, durchwühlten sie in der Jugendeinrichtung mehrere Räume. Verschlossene Türen wurden dabei mit brachialer Gewalt geöffnet und massiv beschädigt. Ersten Ermittlungen zufolge dürften sie bei ihrer Suche nach Stehlenswertem auf eine Spielekonsole und einen kleineren Bargeld gestoßen sein. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/90377-0 um Hinweise. (cw)

Esslingen (ES): Unfall im Einmündungsbereich

Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen an der Einmündung Index-/Ulmer Straße entstanden. Ein 60-Jähriger war kurz nach 7.30 Uhr mit seinem Mercedes Vito von der Indexstraße aus über die durchgezogene Linie hinweg auf die linke Spur der Ulmer Straße eingebogen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem dort fahrenden Audi A6 eines 51-Jährigen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. (rd)

Owen (ES): Einbruch in Vereinsheim

Ein Vereinsheim im Lauterweg ist von Sonntag auf Montag zum Ziel eines Einbrechers geworden. In der Zeit zwischen 21 Uhr und 9.45 Uhr drang der Täter gewaltsam über ein Fester in das Gebäude ein und entwendete daraus Bargeld. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro. Der Polizeiposten Lenningen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Tübingen (TÜ): Auf Pkw aufgefahren

Zwei Fahrzeuge mussten nach einem Auffahrunfall am Montagvormittag auf der B27 abgeschleppt werden. Eine 38-Jährige war gegen 9.40 Uhr mit ihrem Skoda auf der Bundesstraße unterwegs. Im Bereich der Einmündung zur Waldhörnlestraße fuhr sie auf den verkehrsbedingt haltenden Audi eines 59-Jährigen auf. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Eine schwangere Mitfahrerin im Audi wurde jedoch vorsorglich vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 10.500 Euro. Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme und Abschlepparbeiten bis kurz nach 10.30 Uhr war die B27 im Bereich der Unfallstelle nur einspurig befahrbar. (rd)

Tübingen (TÜ): Vorrang nicht beachtet

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der Gmelinstraße erlitten. Ein 60 Jahre alter VW-Lenker befuhr kurz nach 7.30 Uhr die Gmelinstraße in Richtung Wilhelmstraße und wollte an der Einmündung zur Nauklerstraße nach links in diese abbiegen. Dabei übersah er den auf der Gmelinstraße entgegenkommenden, 59 Jahre alten Rollerfahrer. Dieser stürzte infolge des anschließenden Zusammenstoßes zu Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 1.000 Euro. (rd)

